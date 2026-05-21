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Calcio a 5, impresa Eur: batte il Cisterna e vola in A2 Élite

Calcio a 5, impresa Eur: batte il Cisterna e vola in A2 Élite

La formazione guidata da Emanuele Fratini, che aveva chiuso il girone d'andata all'ultimo posto, è stata protagonista di un'ascesa eccezionale
1 min
TagsCalcio a 5

ROMA - 16 maggio 2026, una data storica per l’Eur calcio a 5 del presidente Andrea Cirillo che sabato scorso ha brindato alla promozione in Serie A2 Élite. Le lacrime di delusione per la finale playoff persa due anni fa contro il Mascalucia si sono trasformate in lacrime di gioia sabato scorso, al termine della doppia sfida contro il Cisterna, che ha regalato il salto di categoria alla formazione allenata da Emanuele Fratini.

Una rimonta eccezionale

Un qualcosa di impensabile al termine del girone di andata, chiuso all’ultimo posto dai ragazzi capitanati da Alessandro Batella. Poi una seconda parte di stagione di altissimo livello, con appena una sconfitta, e la meritata qualificazione alla postseason. Ed è lì che è iniziato il capolavoro: Piazza Armerina eliminato ai quarti, Mazara in semifinale e, infine, il Cisterna. Il tutto senza subire gol al To Live. Il 5-0 della finale di andata il manifesto della partita perfetta, una settimana dopo, il 16 maggio appunto, il 4-4 che ha spalancato le porte della Serie A2 Élite.

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