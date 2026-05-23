La post-season della Serie A KINTO parte da un derby che permetterà soltanto a una laziale di restare nel gotha del futsal nostrano: Fortitudo Pomezia e Active Network, rispettivamente, quartultima e quintultima al termine del girone di andata. La doppia sfida salvezza parte dal PalaLavinium : calcio d’inizio sabato alle 18, return match il 30 maggio alle 19, entrambe le gare in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 . In caso di parità nel punteggio complessivo al termine del match di ritorno, si giocheranno due supplementari da 5’ ciascuno; qualora persistesse l’equilibrio, saranno i viterbesi a salvarsi in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare.

I PRECEDENTI DI REGULAR SEASON

Due i precedenti stagionali. Nella sfida di andata la squadra di Monsignori s’impose con un rotondo 5-1, con Cesaroni autore di una doppietta. L’Active Network si è imposto anche nella prima giornata di ritorno di regular season contro l'allora squadra di David Ceppi, ribaltando il 4-2 dell’intervallo e passando 6-5 a Pomezia, con Salamone e nuovamente Cesaroni protagonisti. Ora altri due incontri, che potranno confermare o ribaltare i precedenti. Il primo derby di Pomezia affidato a Chiara Perona di Biella, Giovanni Zannola di Ostia Lido e Luca Paverani di Roma 2; crono: Ionut Cristea di Albano Laziale.