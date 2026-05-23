Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 23 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Futsal, Serie A KINTO: la post-season parte dai playout, un (doppio) derby laziale vale la salvezza

Futsal, Serie A KINTO: la post-season parte dai playout, un (doppio) derby laziale vale la salvezza

Fortitudo Pomezia e Active Network Viterbo, una è di troppo nel massimo campionato di calcio a 5 maschile
2 min
TagsFutsalCalcio a 5

La post-season della Serie A KINTO parte da un derby che permetterà soltanto a una laziale di restare nel gotha del futsal nostrano: Fortitudo Pomezia e Active Network, rispettivamente, quartultima e quintultima al termine del girone di andata. La doppia sfida salvezza parte dal PalaLavinium: calcio d’inizio sabato alle 18, return match il 30 maggio alle 19, entrambe le gare in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. In caso di parità nel punteggio complessivo al termine del match di ritorno, si giocheranno due supplementari da 5’ ciascuno; qualora persistesse l’equilibrio, saranno i viterbesi a salvarsi in virtù del miglior piazzamento nella stagione regolare.

I PRECEDENTI DI REGULAR SEASON

Due i precedenti stagionali. Nella sfida di andata la squadra di Monsignori s’impose con un rotondo 5-1, con Cesaroni autore di una doppietta. L’Active Network si è imposto anche nella prima giornata di ritorno di regular season contro l'allora squadra di David Ceppi, ribaltando il 4-2 dell’intervallo e passando 6-5 a Pomezia, con Salamone e nuovamente Cesaroni protagonisti. Ora altri due incontri, che potranno confermare o ribaltare i precedenti. Il primo derby di Pomezia affidato a Chiara Perona di Biella, Giovanni Zannola di Ostia Lido e Luca Paverani di Roma 2; crono: Ionut Cristea di Albano Laziale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Futsal

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS