Futsal, Serie A KINTO: alla Fortitudo Pomezia l'andata del playout. Active Network sconfitto di misura
Il primo round della sfida salvezza tutta laziale va alla Fortitudo Pomezia, ma l’Active Network resta in piena corsa per la permanenza in Serie A KINTO. Al PalaLavinium primo tempo a forti tinte rossoblù, nonostante i pesanti rossi di Molitierno e Miguel Angel da una parte, Ainsa e Salamone dall’altra: un autogol di Ferretti e un gol di Tiaguinho valgono il 2-0 con il quale si va all’intervallo.
TUTTO APERTO
Sembra una sfida tutta in discesa per la squadra di Esposito, ancora a segno nella ripresa con una ripartenza di Dudù. Ma nel futsal nulla è scontato: Pina accorcia le distanze su rigore, Curri s’inventa la rete del 3-2. Raubo regala un nuovo allungo ai pometini, ma a 3” dal termine, Ferretti realizza quel 4-3 che tiene tutto aperto in vista della sfida decisiva, in programma sabato 30 maggio alle 19.
SERIE A KINTO – PLAYOUT – ANDATA 23/05 (rit. 30/05)
FORTITUDO POMEZIA- ACTIVE NETWORK 4-3
PLAYOFF SCUDETTO
C'è da aspettare, invece, per la corsa al tricolore. I playoff scudetto scatteranno martedì 9 giugno, gara-2 dei quarti è in programma il 12 giugno, con l'eventuale gara-3 fissata per il 14. Semifinali al via il 16 giugno, con gara-2 e l'eventuale "bella" previste per il 19 e il 21, la finale partirà il 25 giugno, con gara-2 e l'eventuale gara-3 calendarizzate per il 28 e il 30 giugno.