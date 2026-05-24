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Futsal, Serie A KINTO: alla Fortitudo Pomezia l'andata del playout. Active Network sconfitto di misura

Futsal, Serie A KINTO: alla Fortitudo Pomezia l'andata del playout. Active Network sconfitto di misura

La squadra di Esposito chiude avanti 2-0, si porta sul 3-0 nella ripresa prima della reazione dei viterbesi
2 min

Il primo round della sfida salvezza tutta laziale va alla Fortitudo Pomezia, ma l’Active Network resta in piena corsa per la permanenza in Serie A KINTO. Al PalaLavinium primo tempo a forti tinte rossoblù, nonostante i pesanti rossi di Molitierno e Miguel Angel da una parte, Ainsa e Salamone dall’altra: un autogol di Ferretti e un gol di Tiaguinho valgono il 2-0 con il quale si va all’intervallo.

TUTTO APERTO

Sembra una sfida tutta in discesa per la squadra di Esposito, ancora a segno nella ripresa con una ripartenza di Dudù. Ma nel futsal nulla è scontato: Pina accorcia le distanze su rigore, Curri s’inventa la rete del 3-2. Raubo regala un nuovo allungo ai pometini, ma a 3” dal termine, Ferretti realizza quel 4-3 che tiene tutto aperto in vista della sfida decisiva, in programma sabato 30 maggio alle 19.

SERIE A KINTO – PLAYOUT – ANDATA 23/05 (rit. 30/05)
FORTITUDO POMEZIA- ACTIVE NETWORK 4-3

PLAYOFF SCUDETTO

C'è da aspettare, invece, per la corsa al tricolore. I playoff scudetto scatteranno martedì 9 giugno, gara-2 dei quarti è in programma il 12 giugno, con l'eventuale gara-3 fissata per il 14. Semifinali al via il 16 giugno, con gara-2 e l'eventuale "bella" previste per il 19 e il 21, la finale partirà il 25 giugno, con gara-2 e l'eventuale gara-3 calendarizzate per il 28 e il 30 giugno.

 

 

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