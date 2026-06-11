Futsal, Serie A KINTO: subito gara-2 dei quarti playoff. Napoli-Sporting Sala Consilina lo Sky Match

Tre delle prime quattro di regular season hanno iniziato i playoff per il 42esimo scudetto del futsal italiano di buzzo buono. Ma ecco gara-2 dei quarti, sfide che possono confermare o ribaltare il risultato: nel primo caso i giochi sarebbero chiusi, nel secondo scatterebbe “la bella” in programma domenica. Covei Meta Catania, L84 Torino e Roma 1927 possono sfruttare il fattore campo, lo Sporting Sala Consilina fa visita a un Napoli chiamato a annullare il match point salese .

TREND RISPETTATI

I campioni d’Italia catanesi, a caccia di uno storico tris riuscito solo a quattro squadre - Roma Rcb (poker), BNL, Luparense e Italservice Pesaro - e gli ambiziosi verdeneri di Diego Rios hanno sempre sconfitto, rispettivamente, Came Treviso e Sandro Abate e puntano al celebre proverbio per cui non c’è due senza tre, e il quarto vien da sé. Chi ha sfatato il tabù è la Roma 1927, corsara a Eboli e per la prima volta vincitrice nel confronto diretto con la Feldi.

IL DERBY CAMPANO

La sorpresa di gara-1 dei quarti di finale, classifica alla mano, è arrivata dal derby campano. Al Napoli non è bastato il doppio vantaggio, e nemmeno raddrizzare ai supplementari la sfida contro uno Sporting Sala Consilina capace di vincere ai rigori grazie a un super Lo Conte, ipnotizzatore dal dischetto sia di Bolo sia di Salas. Ora la rivincita, un match senza appello per gli azzurri di Ciccio Angelini, un incontro per continuare a sognare per i Draghi di Oliva.

GUIDA TV E REGOLAMENTO

Le quattro le partite di gara-2 dei quarti playoff di Serie A KINTO sono in programma venerdì 12 giugno. Covei Meta Catania Bricocity-Came Treviso è l’anticipo delle 18.30, il resto alle canoniche 20.30. Tutto in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, il derby campano è lo Sky Match. Quarti di finale, semifinali e finale della corsa al 42esimo tricolore del futsal italiano si disputeranno al meglio delle tre gare. La prima si disputerà in casa della peggiore classificata al termine della stagione regolare, la seconda e l’eventuale “bella” in casa della migliore classificata. Sarà dichiarata vincente la squadra che si aggiudicherà due gare: nel caso di parità al termine dei 40’ regolamentari, spazio a due tempi supplementari di 5' ciascuno; qualora l'equilibrio dovesse persistere, la sfida si deciderebbe ai tiri di rigore.

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE - GARA-2 - 12/06 (ev. gara-3 14/06)

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO ore 18.30, diretta YouTube (gara-1 6-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI ore 20.30, diretta YouTube (3-0)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA ore 20.30, diretta Sky Sport (5-7 d.t.r.)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE ore 20.30, diretta YouTube (5-2)

SEMIFINALI (gara-1 16/06, gara-2 19/06, ev. gara-3 21/06)

X) VINCENTE 1-VINCENTE 2

Y) VINCENTE 3-VINCENTE 4

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y