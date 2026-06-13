Futsal, Serie A KINTO: la L84 Torino attende. Napoli e Sporting Sala Consilina, è il derby definitivo

Aspettando le semi. Covei Meta Catania Bricocity e L84 Torino hanno confermato i rispettivi cammini da assolute protagoniste in regular season, cominciando i playoff scudetto a passo spedito, senza nessun intoppo, particolare da non sottovalutare in questa corsa al tricolore concentrata in poche settimane. La Roma 1927 sorprende sì, ma fino a un certo punto. Lo si era capito sin dalla partenza lanciata (tre scontri diretti su quattro vinti nelle prime cinque giornate) che il nuovo roster giallorosso - un mix di giocatori esperti (pochi) e talentuosi giovani (tanti) - sarebbe stato molto competitivo: non a caso il passaggio del turno contro la Feldi Eboli dei capitolini fa il paio sia con la conquista delle semi di Coppa Italia sia di Coppa Divisione. La squadra di Fabrizio Reali incrocerà i destini dell’unico competitor che finora l’ha fermata, i campioni d’Italia catanesi. E la L84 Torino? Di certo i verdeneri incontreranno una campana. Ma chi?

DERBY ATTO TERZO

Napoli-Sporting Sala Consilina è l’unica sfida dei quarti scudetto ancora aperta. Il motivo è presto spiegato: in entrambe le gare l’altalena delle emozioni (e dei risultati parziali) ha prevalso, portando il massimo dell’equilibrio, rotto soltanto da chi ha avuto la meglio nel singolo episodio. Il secondo fattore determinante alla vigilia di gara-3, in programma domenica 14 giugno sempre al PalaVesuvio di Ponticelli (ore 20.30, diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5), è la qualità dei giocatori. Ciccio Angelini e Conde (squalificato anche per la “bella” del derby) ne hanno due in particolare, per parte, dal piede caldo.

ATTENTI A QUEI QUATTRO

Guilhermao e Grasso finora hanno sempre segnato nel Napoli, in particolare gol pesanti quelli dell’argentino: suo il 3-3 a San Rufo nei supplementari che ha portato il primo match tutto campano ai rigori, suo il tanto decisivo quanto definitivo 3-2 in gara-2. Dei cinque gol messi a segno nei playoff dallo Sporting Sala Consilina, ben quattro se li sono spartiti equamente un sontuoso Fellipe Mello e quell'Arillo già protagonista in regular season con 21 reti, il quinto è un autogol di Borruto, propiziato guarda caso da Fellipe Mello. Ognuno ha vinto a casa sua, sia in regular season sia nei playoff: un dato e nulla più, la quarta e ultima semifinalista verrà decisa dagli episodi di gara-3 e dalla qualità dei giocatori di Napoli e di Sporting Sala Consilina.

LA DIRETTA YOUTUBE

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE - GARA-2 (gara-3 14/06)

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO 11-2 (gara-1 6-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI 2-1 (3-0)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r.)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE 2-0 (5-2)

SEMIFINALI - GARA-1 - 16/06 (gara-2 19/06, ev. gara-3 21/06)

X) ROMA 1927-COVEI META CATANIA BRICOCITY

Y) VINCENTE 3-L84 TORINO

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y

CLASSIFICA MARCATORI

4 RETI: Pulvirenti (Covei Meta Catania Bricocity)

3 RETI: Albertico (Covei Meta Catania Bricocity)

2 RETI: Turmena, Sacon, Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Fortini (L84 Torino), Miquel (Roma 1927), Guilhermao, Grasso (Napoli), Fellipe Mello, Arillo (Sporting Sala Consilina)

1 RETE: Sacon, Silvestri, Carmelo Musumeci, Podda, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Cutruneo, Fortino, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Cuzzolino, Vander Salas, De Oliveira, Raguso, Tuli (L84 Torino), Salas, Bolo (Napoli), Braga (Feldi Eboli)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina)