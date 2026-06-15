Futsal, Serie A KINTO: Roma 1927-Meta Catania e Napoli-L84 Torino, via alle spettacolari semifinali scudetto

I segnali delle forze in campo, manifestati in regular season, sono stati evidenziati dai playoff, nonostante tante variabili e altrettante complessità. Chi ha dominato e chi ha rimontato, chi ha avuto bisogno di gara-3 dei quarti per passare il turno: alla fine Covei Meta Catania, L84 Torino, Napoli Futsal e Roma 1927, le prime quattro della Serie A KINTO , sono in semi per il 42esimo scudetto del futsal italiano.

ANCORA VOI

Roma 1927-Covei Meta Catania è stata finora il minimo comun denominatore di tutte le competizioni stagionali. Juanra e Reali si sono confrontati due volte in campionato (un blitz per parte), ma anche nelle semi di Coppa Italia e pure in Coppa della Divisione. In tre occasioni hanno prevalso i campioni in carica, che di lì a breve avrebbero alzato entrambi i trofei. Ma c’è un precedente che la dice lunga sulla trappola dove i rossazzurri rischiano di cadere. La Roma 1927 è stata capace di vincere al PalaCatania, negli ultimi anni un’impresa per pochi. Furono Cutruneo e Fortino, all’alba della regular season, a lanciare un alert che ora risuona sull’isola. Pulvirenti (top scorer di questi playoff con 4 centri) e soci sono a un passo dalle terze Finals consecutive, ma la crescita giallorossa è sotto gli occhi di tutti, oltre agli affermati Sarmiento, Avellino e Fortino, c’è molto altro a disposizione di Reali: i tanti giovani (uno su tutti Miquel, sempre a segno nei quarti) sono pronti per compiere l’ultimo step, dimostrando a tutti di poter competere per un titolo. Il più importante.

UN PRECEDENTE VIRALE

C’è già stata una semi indimenticabile tra Napoli e L84 Torino. Stagione 2023-24: gli azzurri, proprio come ora dietro ai verdeneri in regular season, volano di nuovo a Leini. Gara-3 è una girandola di emozioni con pochi precedenti nella storia dei playoff: i tempi regolamentari terminano 3-3, c’è bisogno dell’extra time. Sul 4-4, a un passo dai rigori, un topic moment che farà il giro della rete, diventando virale: Vidal ha sui piedi il possibile gol-qualificazione, ma la sua conclusione a botta sicura si stampa sul palo; la ribattuta innesca la ripartenza letale, iniziata da Salas e concretizzata da Borruto: il primo vantaggio napoletano vale il definitivo 5-4, e la conseguente finale azzurra. Due anni dopo non ci sono più Paniccia e Colini su quelle panchine dove ora siedono Diego Rios, da una parte, e Ciccio Angelini dall’altra. Ma tanti giocatori sì: Rescia, Cuzzolino, Tuli, Fortini e Raguso bramano la rivincita; Salas, Bolo, Perugino, Borruto, De Gennaro e Bellobuono il bis. Nei due precedenti stagionali nessuno ha sfruttato il fattore casa. Chissà come andrà a finire ora, con Fortini (due gol) e Grasso (tre) rispettivi goleador verdeneri e azzurri dei playoff.

AL MEGLIO DELLE TRE PARTITE

Come è stato per i quarti e come sarà per le Finals per il 42esimo tricolore del futsal italiano, anche le semi si giocheranno al meglio delle tre gare. La prima in casa della peggiore classificata al termine della stagione regolare, la seconda e l’eventuale “bella” in casa della migliore. Sarà dichiarata vincente la squadra che si aggiudicherà due gare: nel caso di parità al termine dei 40’ regolamentari, spazio a due tempi supplementari di 5′ ciascuno; qualora l’equilibrio dovesse persistere, la sfida si deciderebbe ai tiri di rigore.

SERIE A KINTO – PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE – GARA-3 – 14/06

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO (gara-1 6-2, gara-2 11-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI (3-0, 2-1)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r., 3-2)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE (5-2, 2-0)

SEMIFINALI – GARA-1 – 16/06 (gara-2 19/06, ev. gara-3 21/06)

X) ROMA 1927-COVEI META CATANIA BRICOCITY

Y) NAPOLI FUTSAL-L84 TORINO

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y

CLASSIFICA MARCATORI

4 RETI: Pulvirenti (Covei Meta Catania Bricocity)

3 RETI: Albertico (Covei Meta Catania Bricocity), Grasso (Napoli), Fellipe Mello (Sporting Sala Consilina)

2 RETI: Turmena, Sacon, Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Fortini (L84 Torino), Miquel (Roma 1927), Guilhermao, Salas (Napoli), Arillo (Sporting Sala Consilina)

1 RETE: Sacon, Silvestri, Carmelo Musumeci, Podda, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Cutruneo, Fortino, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Cuzzolino, Vander Salas, De Oliveira, Raguso, Tuli (L84 Torino), Bolo (Napoli), Braga (Feldi Eboli), Vidal (Sporting Sala Consilina)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina)