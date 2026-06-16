Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania e L84 Torino fanno la voce grossa in gara-1 delle semi scudetto

Le prime due della classe di regular season s’avvicinano alle Finals per il 42esimo scudetto del futsal italiano. Doppio blitz da parte di Covei Meta Catania Bricocity e L84 Torino in gara-1 delle semi . Due successi diversi per Juanra e Rios, ma parimenti pesanti, nella serie contro Roma 1927 e Napoli.

BASTA UN TEMPO

Al PalaMalfatti di Rieti, la Roma 1927 parte pure bene, ma viene punita ogni volta che commette degli errori individuali: Sarmiento respinge un po’ così su un lungo lancio di Siqueira, Albertico sulla ribattuta è il più lesto di tutti ad avventarsi sulla sfera, stappando il risultato dello Sky Match. Passano cinque minuti e i campioni in carica raddoppiano: ancora Albertico in evidenza, lo spagnolo serve l’assist al bacio per la rete di Podda. I giallorossi hanno un sussulto con Cutruneo, ma doppio Sacon e ancora Podda portano la Meta Catania sul 5-1 all’intervallo. Cutruneo infila Pedro Siquiera ben imbeccato da Fortini, a metà ripresa Miquel va ancora a segno per la terza volta in altrettanti incontri dei playoff scudetto. Ma Melo Musumeci si mette in proprio inventandosi il 6-3 che chiude anzitempo l’incontro. Reali inserisce il portiere di movimento con la Meta Catania in bonus falli, la mossa non porta a nulla, ancora di Melo Musumeci il 7-3. Cutrupi trasforma il secondo tiro libero a favore dei giallorossi (il primo fallito da Avellino) e rende meno ampio il passivo. Catanesi ok 7-4.

FINO ALLA FINE

Succede di tutto a Ponticelli, una partita in bilico dall’inizio alla fine. Gara maschia, nervosa e forse un po’ troppo fallosa. Liberti porta avanti la L84 Torino e una perla di un Tuli che disorienta De Gennaro col destro prima di insaccare di sinistro, vale il 2-0. Il Napoli non ci sta: Guilhermao accorcia le distanze, Chino ha la palla del 2-2 ma il suo tiro libero viene deviato da Victor Lopez, finisce con i torinesi avanti sì, ma di misura. Nella ripresa l’ex Vander Salas risolve in mischia, realizzando un pesantissimo 3-1. Gli azzurri non s’arrendono: Chino si riscata e accorcia nuovamente le distanze, Grasso a stretto giro di posta sfiora il pari di un soffio, annullato un gol a Borruto che provoca l’espulsione di Ciccio Angelini e le vibranti proteste partenopee. Ultimi 25” thrilling: Victor Lopez realizza - dalla sua area - il 4-2 quando mancano 25” al suono della sirena, Bolo riapre tutto a 10" dalla fine, ma il risultato non cambia più. Come in campionato, i verdeneri passano nuovamente in terra partenopea.

SERIE A KINTO – PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE – GARA-3 – 14/06

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO (gara-1 6-2, gara-2 11-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI (3-0, 2-1)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r., 3-2)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE (5-2, 2-0)

SEMIFINALI – GARA-1 - 16/06 (gara-2 19/06, ev. gara-3 21/06)

X) ROMA 1927-COVEI META CATANIA BRICOCITY 4-7

Y) NAPOLI FUTSAL-L84 TORINO 3-4

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y

CLASSIFICA MARCATORI

4 RETI: Pulvirenti, Albertico, Sacon (Covei Meta Catania Bricocity)

3 RETI: Grasso e Guilhermao (Napoli), Fellipe Mello (Sporting Sala Consilina), Miquel e Cutruneo (Roma 1927), Carmelo Musumeci e Podda (Covei Meta Catania Bricocity)

2 RETI: Turmena, Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Vander Salas, Fortini e Tuli (L84 Torino), Chino, Bolo e Salas (Napoli), Arillo (Sporting Sala Consilina)

1 RETE: Silvestri, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Cutrupi, Fortino, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Cuzzolino, De Oliveira, Raguso, Liberti, Victor Lopez (L84 Torino), Braga (Feldi Eboli), Vidal (Sporting Sala Consilina)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina)