Futsal, Serie A KINTO: Meta Catania e L84 "vedono" le Finals scudetto. Roma e Napoli permettendo

Chi evidenziando una facilità di gol impressionante che l’ha portata a realizzare 23 reti in tre partite, chi mostrando una fase difensiva da soli 5 centri incassati nei playoff di Serie A KINTO : le prime due della classe della regular season stanno facendo la voce grossa anche nella corsa al 42esimo scudetto del futsal italiano. Covei Meta Catania Bricocity e L84 Torino sono pronte a chiudere (nuovamente in due gare) le semi – per di più in casa – per lanciarsi in un faccia a faccia da mille e una emozione, pensando ai due pazzeschi precedenti stagionali.

C’È CHI DICE NO

Roma 1927 e Napoli Futsal, però, hanno ancora qualcosa da dire nella serie che mette in palio le Finals di fine giugno. I giallorossi hanno già vinto al PalaCatania, un blitz per certi versi storico, visto che ha interrotto un’imbattibilità casalinga da parte dei campioni d’Italia che durava da 22 mesi, dall’1-5 incassato dal Napoli di Colini nel gennaio del 2024. Non solo. La squadra di Fabrizio Reali è viva, lo ha fatto intendere già a Rieti in gara-1, restando in partita fino a metà ripresa e arrendendosi alla superiorità rossazzurra ma anche a qualche errore individuale di troppo. Che, se evitato, potrebbe rendere gara-2 una partita tutt’altro che scontata. Anche gli azzurri di Ciccio Angelini possono allungare la serie delle semi scudetto: già a Ponticelli stavano per rimontare (più volte) la L84 Torino. Quel tiro libero fallito da Chino (sarebbe stato il 2-2) e quel 4-4 annullato a Borruto rappresentano dei piccoli ma importanti episodi che, se portati dalla parte degli azzurri, potrebbero sovvertire serenamente i pronostici della vigilia.

TUTTO IN STREAMING

Entrambe le sfide valevoli per gara-2 delle semi playoff di Serie A KINTO sono in programma stasera alle 20.30. Meta Catania-Roma 1927 sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5, dove sarà visibile anche L84 Torino-Napoli, comunque Sky Match. In caso di parità, spazio a due tempi supplementari di 5′ ciascuno; qualora l’equilibrio dovesse persistere, tutto si deciderebbe ai tiri di rigore.

SERIE A KINTO - PLAYOFF SCUDETTO

QUARTI DI FINALE

1) COVEI META CATANIA BRICOCITY-CAME TREVISO (gara-1 6-2, gara-2 11-2)

2) ROMA 1927-FELDI EBOLI (3-0, 2-1)

3) NAPOLI FUTSAL-SPORTING SALA CONSILINA 3-2 (5-7 d.t.r., 3-2)

4) L84 TORINO-SANDRO ABATE (5-2, 2-0)

SEMIFINALI - GARA-2 - 19/06 (ev. gara-3 21/06)

X) COVEI META CATANIA BRICOCITY-ROMA 1927 ore 20.30, diretta YouTube, TC Davide Menolascina (7-4)

Y) L84 TORINO-NAPOLI FUTSAL ore 20.30, diretta Sky Sport, TC Daniele Barone-Daniele Mennini - BC Pietro Mazzara (4-3)

FINALE (gara-1 25/06, gara-2 28/06, ev. gara-3 30/06)

VINCENTE X-VINCENTE Y

CLASSIFICA MARCATORI

4 RETI: Pulvirenti, Albertico, Sacon (Covei Meta Catania Bricocity)

3 RETI: Grasso e Guilhermao (Napoli), Fellipe Mello (Sporting Sala Consilina), Miquel e Cutruneo (Roma 1927), Carmelo Musumeci e Podda (Covei Meta Catania Bricocity)

2 RETI: Turmena, Giulio Musumeci (Covei Meta Catania Bricocity), Luizinho (Came Treviso), Vander Salas, Fortini e Tuli (L84 Torino), Chino, Bolo e Salas (Napoli), Arillo (Sporting Sala Consilina)

1 RETE: Silvestri, Pedro Siqueira (Covei Meta Catania Bricocity), André Ferreira, Antoniazzi (Came Treviso), Cutrupi, Fortino, Avellino (Roma 1927), Galletto, Maltauro (Sandro Abate), Cuzzolino, De Oliveira, Raguso, Liberti, Victor Lopez (L84 Torino), Braga (Feldi Eboli), Vidal (Sporting Sala Consilina)

AUTOGOL: Borruto (pro Sporting Sala Consilina)