Totti, la maglia speciale con firma sul retro

La squadra di calcio 8 fondata dal capitano Francesco Totti , in occasione della finale di Supercoppa che si giocherà nel circolo Futbolclub di Roma, indosserà una maglia speciale: la home jersey della Totti Weese è stata realizzata in un brillante verde petrolio e un profondo bordeaux mixati in un pattern sublimatico che si ispira alla texture di un pallone. Ciò che rende unica questa maglia è la firma del capitano sul retro che, oltre a rendere inimitabile il capo Umbro, lo rendono un nuovo oggetto del desiderio che entra di diritto nella wish list dei capi da collezione (acquistabile sul sito della casa di abbigliamento). L’indimenticato capitano della Roma sfiderà, ironia della sorte, proprio la sua amata squadra del cuore nella finale di calcio a 8, stavolta indossando gli intensi colori della sua nuova squadra.

Prosegue dunque saldamente il rapporto tra Umbro Italia e Francesco Totti, iniziato con la sponsorship dell’accademia che porta il nome del campione e che veste le piccole promesse del mondo del calcio, accordo stretto da Luigi Boccia, sponsorship e teamwear manager di Umbro Italia, che manifesta tutto l’orgoglio per questa nuovo traguardo “Proseguire il cammino iniziato con la Totti Soccer School ed essere arrivati a vestire Francesco Totti in persona ci riempie di gioia, in poco tempo abbiamo attivato una serie di importanti accordi che stanno riportando Umbro Italia sui campi da gioco, lì dove ci sono voglia di giocare e impegno, sudore e sacrificio, che sia per vincere un trofeo oppure no. Nel pieno spirito del brand più antico del mondo del calcio”.

Umbro Italia vestirà il team di Francesco Totti non solo in campo, ma anche fuori dal campo con una linea merchandising dedicata al club. “Questa sponsorizzazione consolida la collaborazione con Totti”, conclude Michela Tedone, Marketing Manager di Umbro Italia “stiamo lavorando con entusiasmo a questa partnership, dalla realizzazione della maglia, un mix di tecnologia e creatività, allo sviluppo di un fitto calendario di iniziative e progetti che ci legano alla famiglia Totti” e infine: “Il prossimo lunedì 31 ottobre, Umbro Italia è felice di scendere in campo con Totti e i suoi compagni, per celebrare la voglia di mettersi in gioco e la passione per il calcio e le belle maglie”.