Romario operato d'urgenza: le condizioni del brasiliano

RIO DE JANEIRO (Brasile) - L'ex talento della nazionale brasiliana Romario è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, al fine di procedere ad un necessario intervento chirurgico per la rimozione della cistifellea . L'intervento del campione del Mondo nel '94, protagonista con Bebeto di una storica coppia d'attacco, è comunque andato a buon fine.

Romario è ricoverato presso la struttura "Copa Star" di Copacabana ed è sotto l'osservazione di un’équipe di medici specializzati. l calciatore brasiliano comunque è in condizioni stabili e non sarà trattenuto per lungo tempo in ospedale.