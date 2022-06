Paulo Sousa, flop al Flamengo: ufficiale l'esonero

Paulo Sousa non è più l'allenatore del Flamengo. Lo ha ufficializzato il club brasiliano con un messaggio su Twitter: "Il Flamengo informa che l'allenatore Paulo Sousa e il suo staff non guidano più la prima squadra". E' costata cara l'ultima sconfitta contro il Bragantino in campionato. Il tecnico portoghese era arrivato lo scorso 25 dicembre sulla panchina dei brasiliani ma è stato esonerato dopo un avvio di campionato molto altalenante, con appena 3 vittorie nelle prime 10 gare e un deludente 14° posto.