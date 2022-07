Vidal, bel debutto col Flamengo: il cileno ora vuole imporsi

Il cileno è giunto in un momento cruciale della stagione in Brasile , e ora il tecnico Dorival Junior , come riporta AS, conterebbe di rimetterlo in condizione e di dargli sempre maggior fiducia.

La prima gara di Vidal col Flamengo: entrato a fine ripresa porta i suoi al successo

Vidal non ha iniziato la sua prima partita da titolare, ma è entrato dopo 78 minuti nella gara contro l'Avaí, quando il punteggio era di 1-1. Sei minuti dopo il suo ingresso, Pedro ha segnato il gol che ha regalato la vittoria ai suoi.

In questo modo, Vidal si è scrollato di dosso l'emozione del debutto con i rubronegros, ma ora sarà importante lavorare duro per migliorare la posizione in campionato, dove al momento il Flamengo occupa il sesto posto con 30 punti in 19 giornate giocate.

Ora la Coppa del Brasile, e Vidal potrà giocare

Nonostante questo bel successo, scrive sempre AS, Vidal non si potrà di certo rilassarsi dato che presto farà il proprio debutto nella Coppa del Brasile contro l'Athletico Paranaense, in una sfida andata-ritorno che si giocherà prima al Maracana e poi all'Arena da Baixada.

Inizialmente, sostiene AS, in Brasile si erano preoccupati in quanto era stata paventata la possibilità che Vidal non avesse il permesso per disputare la coppa nazionale, ma sembra che la Confederazione calcistica brasiliana abbia autorizzato tutti i rinforzi registrati nelle rispettive squadre prima del 26 luglio a giocare nella coppa locale.

Presto arriverà la vera prova del nove

Vidal dunque, che ha appunto appena esordito, dovrebbe giocare anche la notte del 28 luglio in Coppa, e poi in campionato il 31 contro l'Atlético Goianiense.

Questo gli dovrebbe dare il tempo, scrive AS, di prepararsi al meglio e mettere minuti nelle gambe per quella che potrebbe essere una delle partite più importanti di tutta la stagione del Flamengo, ovvero i quarti di finale di Copa Libertadores (sfida andata-ritorno) contro il Corinthians.