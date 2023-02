Wellinton denunciato dall'ex moglie: "Mi ha picchiata per anni". Le foto shock sui social

SAN PAOLO (Brasile) - L'ex attaccante Welliton, 36 anni, che ha giocato nel Goiás e nel San Paolo, è accusato di aver picchiato, minacciato e perseguitato la sua ex moglie Rafaela Carvalho per sei anni. L'ex giocatore ha ricevuto almeno quattro denunce per minacce, aggressioni fisiche e psicologiche e persecuzioni.