Felipe Melo scatenato: urlo disumano e sfottò ai tifosi del River Plate

Felipe Melo scatenato: l'urlo e lo sfottò ai tifosi del River

Dopo aver conquistato una rimessa laterale con l'astuzia, Felipe Melo ha urlato in maniera veemente in faccia a La Cruz, con il volto sfigurato; l'avversario a sua volta non ha fatto ciglio, allontanandosi mestamente dalla linea laterale. Non sono mancati dei battibecchi tra Felipe Melo e la tifoseria del River Plate, alla quale ha mimato il verso della gallina. Insomma, un Felipe Melo scatenato nel match della Copa Libertadores, ma questo non è servito a evitare la sconfitta per 2-0 della sua Fluminense.