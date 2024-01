"Stadio? Ci consegneranno il Colosseo e non servirà più andare a Roma"

Palmeiras e WTorre condividono la gestione dell' Allianz Parque , stadio polivalente a San Paolo , in Brasile , ma combattono da anni una battaglia in tribunale: il club ha addebitato all'azienda che opera nel settore del mercato immobiliario circa 136 milioni di real per l'utilizzo dell'arena per gli spettacoli al suo interno dal 2015 .

Palmeiras, Pereira e l'affondo sui mancati introiti per lo stadio

Come riportato da ge.globo, alla domanda sulla divisione dello stadio tra partite e spettacoli, la presidentessa Leila Pereira ha sollevato la questione della riscossione delle entrate e ha attirato l'attenzione sull'ingresso della società in altri stadi come il Morumbi, il Maracanã e Vila Belmiro: "Quello che posso dirvi è che è un ricavo che sarebbe molto importante per il Palmeiras e noi non abbiamo ricevuto un centesimo. Tra 20 o 25 anni ci consegneranno il Colosseo, magari, e allora non ci sarà più bisogno di andare a Roma, ma fino ad allora non riceveremo assolutamente nulla".