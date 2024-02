Brasile, violento scontro di gioco: il portiere lascia il campo in ambulanza

PORTO ALEGRE (BRASILE) - Attimi di vera paura durante Gremio-Juventude, gara valevole per la quarta giornata del campionato Gaucho, in Brasile. Il successo per 1-0 dei padroni di casa è decisamente passato in secondo piano quando, nella ripresa, un violentissimo scontro di gioco tra il portiere della squadra ospite, Lucas Wingert, e il centravanti del Gremio, André Henrique, ha fatto temere il peggio. Il match è stato sospeso per oltre dieci minuti, salvo poi riprendere dopo i soccorsi al 24enne portiere.