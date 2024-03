BELO HORIZONTE (BRASILE) - Il pre partita di Atletico Mineiro-Cruzeiro, gara finita 0-2, si è trasformato in tragedia. Prima dell'inizio del match gruppi di tifosi delle due squadre si sono dati appuntamento per una rissa da strada che ha portato a tre feriti e un morto. L'intervento della polizia è servito a disperdere i facinorosi ma non a evitare il peggio: uno dei sostenitori è deceduto in seguito ad una sparatoria. Due sospettati sono attualmente in stato di arresto.