Flamengo, sospesa la squalifica di Gabigol: il messaggio social del club

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Gabriel Barbosa torna a sorridere: il Flamengo ha infatti annunciato sui suoi canali social la sospensione della squalifica di due anni inflitta all' ex attaccante dell'Inter per tentata frode durante un test antidoping . 'Gabigol' torna dunque a disposizione del tecnico del Flamengo Tite per gli impegni che attendono il club nel Brasileirao e in Copa Libertadores .

Flamengo, il comunicato del club sul caso Gabigol

"L'atleta Gabriel Barbosa - scrive il club rossonero sul proprio profilo 'X' - è libero di partecipare alle gare organizzate dal Clube de Regatas do Flamengo. La difesa dell'attaccante ha ottenuto l'effetto sospensivo con decisione unanime".

Flamengo, sospiro di sollievo per Gabigol

La data spartiacque della vicenda è l'8 aprile 2023 quando Gabigol, in occasione dei controlli effettuati presso il centro sportivo del club rubro-negro, avrebbe ostacolato il lavoro degli ispettori non osservando le istruzioni che gli erano state fornite per eseguire il test, poi negativo. Squalificato fino all'8 aprile 2025, l'attaccante brasiliano si era difeso così sui social: "Non ho mai tentato di ostacolare o frodare alcun esame e spero che tutto verrà chiarito dal tribunale superiore. Nel corso della mia carriera ho sempre seguito le regole del gioco e non ho mai utilizzato sostanze proibite. Sono già stato sottoposto a decine di test, tutti sempre negativi".