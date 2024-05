Thiago Silva al Fluminense, ufficiale il ritorno in Brasile dell'ex Milan

Thiago Silva lascerà il Chelsea e la Premier League al termine della stagione, per tornare in Brasile e accasarsi al Fluminense, che ha scelto di puntare sull'esperienza dell'ex centrale del Milan. Ultimo contratto della carriera per il 39enne, che farà ritorno in patria anche per motivi familiari. Ufficiale il trasferimento del brasiliano.