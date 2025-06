Brasile, quei 70 giocatori fra i quali Ancelotti sceglierà chi portare al Mondiale

"È stata una buona partita, l'obiettivo della qualificazione è stato raggiunto, anche se dobbiamo lavorare e lavorare. Ho una settantina di giocatori sotto osservazione per il 2026, non ho ancora una lista definitiva di 25 o 26 elementi, ma siamo messi bene". Serafico, soddisfatto, lusingato dagli auguri per il suo sessantaseiesimo compleanno che tutta la NeoQuímica Arena di San Paolo gli ha tributato, Carlo Ancelott