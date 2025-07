Davide Ancelotti va al Botafogo: tutti i dettagli della nuova avventura senza nazionale

Davide Ancelotti sarà il nuovo allenatore del Botafogo

Contratto biennale per l'allenatore che sarà il primo italiano a sedersi sulla panchina del Botafogo. Si ipotizzava che Davide Ancelotti potesse gestire il doppio incarico tra Botafogo e nazionale brasiliana, come per Taffarel, preparatore dei portieri sia al Liverpool che in Nazionale, e Rodrigo Lasmar, medico dell'Atletico Mineiro e della Seleçao. Ma per Ancelotti jr non sarà così. Dopo un solo mese da vice allenatore, lascia il posto per un nuovo percorso "in solitaria". Prima volta per lui dopo che al termine dell'esperienza con il Real Madrid aveva respinto le offerte del Como, in caso di addio di Fabregas e dei Rangers Glasgow. Lo stesso Carlo aveva spiegato che inizialmente non avrebbe fatto parte dello staff della nazionale brasiliana, per poi riunirsi al padre e poi allontanarsi definitivamente, per modo di dire dato che rimarranno a stretto contatto giocando ruoli chiave nello stesso sistema calcistico.