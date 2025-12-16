Corriere dello Sport.it
Cruzeiro, il nuovo allenatore è l'ex ct del Brasile Tite

Il 64enne è il prescelto per il dopo Jardim: i dettagli del contratto firmato con il club brasiliano
Nuova avventura per Adenor Tite, che ha accettato la corte del Cruzeiro. È lui il prescelto per il dopo Leonardo Jardim. Il 64enne, con un passato sulla panchina del Brasile, torna ad allenare a più di un anno di distanza dall'esperienza con il Flamengo, chiusa nel settembre 2024.

Cruzeiro, Tite ha firmato: contratto fino a dicembre 2026

Dopo l'addio di Jardim, Tite ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2026 con il Cruzeiro. Lo scorso aprile, come raccontato dai media brasiliani, l'ex commissario tecnico verdeoro aveva trovato l'accordo per guidare il Corinthians, salvo poi fare un passo indietro per una crisi d'ansia.

 

