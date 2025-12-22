Neymar si opera per puntare al Mondiale: quando può tornare a giocare
Neymar Jr sogna di giocare l'ultimo Mondiale della sua carriera. Per provare a convincere il ct Carlo Ancelotti, il fuoriclasse brasiliano ha deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico, per sanare la lesione riportata al menisco del ginocchio sinistro. Un'operazione che lo terrà ai box per più di 40 giorni, con il Santos che potrebbe venirgli incontro dopo la salvezza raggiunta, prolungando il suo contratto fino al prossimo 30 giugno.
Come riportato da L'Équipe, toccherà ancora una volta al Dott. Rodrigo Lasmar occuparsi di Neymar, dopo i primi due interventi chirurgici al metatarso. Il medico sociale del Brasile eseguirà un'operazione in artroscopia per risolvere il problema al menisco del ginocchio sinistro dell'ex stella di Barcellona e Psg. Nel rush finale del Brasileirão, il classe '92 ha stretto i denti e ha contribuito alla salvezza del Santos, segnando 5 gol e fornendo un assist nelle ultime 4 partite, nonostante un ginocchio malconcio. Ora, sarà necessario uno stop di oltre 40 giorni, con la possibilità di rivedere Neymar in campo soltanto a partire dal mese di febbraio. L'obiettivo è giocare e convincere Ancelotti in vista dei Mondiali: per farlo, il giocatore dovrà negoziare un prolungamento di contratto con il Santos, a cui è attualmente legato fino al prossimo 31 dicembre. Scadenza imminente, proprio come il Campionato del Mondo.