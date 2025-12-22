Neymar si opera per puntare al Mondiale: quando può tornare a giocare

Mondiali 2026, Neymar si opera per provare a convincere Ancelotti: quando può tornare a giocare

Come riportato da L'Équipe, toccherà ancora una volta al Dott. Rodrigo Lasmar occuparsi di Neymar, dopo i primi due interventi chirurgici al metatarso. Il medico sociale del Brasile eseguirà un'operazione in artroscopia per risolvere il problema al menisco del ginocchio sinistro dell'ex stella di Barcellona e Psg. Nel rush finale del Brasileirão, il classe '92 ha stretto i denti e ha contribuito alla salvezza del Santos, segnando 5 gol e fornendo un assist nelle ultime 4 partite, nonostante un ginocchio malconcio. Ora, sarà necessario uno stop di oltre 40 giorni, con la possibilità di rivedere Neymar in campo soltanto a partire dal mese di febbraio. L'obiettivo è giocare e convincere Ancelotti in vista dei Mondiali: per farlo, il giocatore dovrà negoziare un prolungamento di contratto con il Santos, a cui è attualmente legato fino al prossimo 31 dicembre. Scadenza imminente, proprio come il Campionato del Mondo.