Lula scherza con Ancelotti: "Vieni ad allenare il Corinthians"

Nella splendida cornice di Palazzo di Planalto, il presidente Lula ha ospitato il ct Carlo Ancelotti, il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, il presidente della Federazione calcistica verdeoro (Cbf), Samir Xaud, il ministro dello Sport André Fufuca e diversi dirigenti della federazione calcistica brasiliana. Il tutto, a poco più di un anno dal via del Campionato del Mondo di calcio femminile, in scena in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Nel videoracconto della giornata, virale sui social e ripreso dal sito Metrópoles, non è sfuggito lo scambio di battute tra lo stesso Lula e l'ex allenatore di Milan e Real Madrid, oggi chiamato a riportare la Seleçao sul tetto del mondo. "Quando terminerai il contratto con la Nazionale brasiliana, per favore vai ad allenare il Corinthians", ha detto con un sorriso Lula, che ha poi sottolineato "l'autorità morale" di un commissario tecnico come Ancelotti, non paragonabile ai suoi predecessori. Il ct della nazionale verdeoro, dal canto suo, ha ringraziato Lula per la stima e la fiducia, dicendosi "molto motivato" per l'avventura carioca e intenzionato a "vincere" con il Brasile.