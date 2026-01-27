Corriere dello Sport.it
Lula scherza con Ancelotti: "Vieni ad allenare il Corinthians"

È virale il video che vede protagonisti il presidente del Brasile e il ct della nazionale verdeoro, a pochi mesi dall'inizio dei Mondiali
2 min
TagsAncelottiLulaCorinthians

Nel corso di una riunione istituzionale dedicata al Mondiale di calcio femminile, in programma in Brasile nel 2027, non è passato inosservato il simpatico siparietto tra Luiz Inácio Lula da Silva e Carlo Ancelotti. Il presidente del Paese sudamericano, notoriamente tifoso del Corinthians, ha invitato scherzosamente il ct della nazionale verdeoro a prendere le redini della squadra di San Paolo una volta terminata l'avventura al timone della Seleçao.

Lula scherza con Ancelotti: "Vieni ad allenare il Corinthians"

Nella splendida cornice di Palazzo di Planalto, il presidente Lula ha ospitato il ct Carlo Ancelotti, il numero uno della FIFA, Gianni Infantino, il presidente della Federazione calcistica verdeoro (Cbf), Samir Xaud, il ministro dello Sport André Fufuca e diversi dirigenti della federazione calcistica brasiliana. Il tutto, a poco più di un anno dal via del Campionato del Mondo di calcio femminile, in scena in Brasile dal 24 giugno al 25 luglio 2027. Nel videoracconto della giornata, virale sui social e ripreso dal sito Metrópoles, non è sfuggito lo scambio di battute tra lo stesso Lula e l'ex allenatore di Milan e Real Madrid, oggi chiamato a riportare la Seleçao sul tetto del mondo. "Quando terminerai il contratto con la Nazionale brasiliana, per favore vai ad allenare il Corinthians", ha detto con un sorriso Lula, che ha poi sottolineato "l'autorità morale" di un commissario tecnico come Ancelotti, non paragonabile ai suoi predecessori. Il ct della nazionale verdeoro, dal canto suo, ha ringraziato Lula per la stima e la fiducia, dicendosi "molto motivato" per l'avventura carioca e intenzionato a "vincere" con il Brasile.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Calcio Brasiliano

