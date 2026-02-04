Incredibile in Brasile: il portiere Cássio chiede all'arbitro il permesso di andare in bagno durante la partita

Momento surreale all’Arena Urban: Cássio Ramos, il portierone brasiliano del Cruzeiro , è diventato protagonista di un momento già virale sul web. A due minuti dall’inizio del secondo tempo, il 38enne ex Corinthians, sotto contratto fino al 2027, si è avvicinato all’arbitro Murilo Francisco Misson Júnior e ha chiesto il permesso di abbandonare la porta...per un mal di stomaco urgente.

Brasile, portiere interrompe la partita di calcio per andare in bagno

L'arbitro ha così bloccato la partita, e Cássio è corso verso gli spogliatoi. Come mostrano le immagini, un membro dello staff medico gli ha anche consegnato una compressa da assumere prima di raggiungere gli spogliatoi. La pausa è durata in tutto quattro minuti, lasciando attoniti giocatori e tifosi. Nell'attesa tutti sono rimasti fermi: una scena insolita per un ambiente come il calcio. Al suo ritorno, sorridente e visibilmente rinfrancato, l'estremo difensore è stato accolto da applausi e risate dagli spalti prima di riprendere il suo posto tra i pali. Nonostante il siparietto, il Cruzeiro ha conquistato tre punti fondamentali: 1-0 sul Betim EC grazie al colpo di testa di Matheus Pereira nei minuti di recupero (90+10). Durante il match, tra l'altro, è stato decisivo lo stesso Cássio che al 24° minuto ha salvato la rete con una parata decisiva.

Il Cruzeiro guarda avanti con ottimismo

Con questo successo, la squadra brasiliana sale a nove punti nel Gruppo C del Campeonato Mineiro. Il video dell’episodio con Cássio Ramos è già diventato virale sui social, aggiungendo un tocco di ironia al calcio brasiliano e ricordando che anche i campioni hanno bisogni...umani.