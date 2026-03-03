Clamoroso in Brasile: Filipe Luis esonerato dopo aver vinto 8-0
Vincere 8-0 ed essere esonerati? Si può. È successo a Filipe Luís, tecnico del Flamengo, sollevato dall'incarico dopo la roboante vittoria contro il Madureira, maturata in occasione della semifinale di ritorno del Campionato Carioca. Alla base della decisione ci sarebbero le difficoltà riscontrate dall'allenatore nelle prime partite del massimo campionato brasiliano, in cui i rossoneri hanno raccolto appena 4 punti in tre partite, non andando oltre l'undicesimo posto in classifica.
Filipe Luis esonerato dopo aver vinto 8-0: il comunicato ufficiale del Flamengo
Questa la nota ufficiale del Flamengo: "Il Clube de Regatas do Flamengo informa che, a partire da questo martedì (3), Filipe Luís non sarà più alla guida della squadra professionistica. Insieme a lui, anche Ivan Palanco (vice allenatore) e Diogo Linhares (preparatore fisico) lasciano il club. Il Flamengo ringrazia l'ex giocatore e allenatore Filipe Luís per tutto ciò che ha realizzato e condiviso durante questo percorso. Il club gli augura successo e buona fortuna per il prosieguo della sua carriera professionistica".