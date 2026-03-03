Clamoroso in Brasile: Filipe Luis esonerato dopo aver vinto 8-0

Vincere 8-0 ed essere esonerati? Si può . È successo a Filipe Luís , tecnico del Flamengo , sollevato dall'incarico dopo la roboante vittoria contro il Madureira , maturata in occasione della semifinale di ritorno del Campionato Carioca. Alla base della decisione ci sarebbero le difficoltà riscontrate dall'allenatore nelle prime partite del massimo campionato brasiliano, in cui i rossoneri hanno raccolto appena 4 punti in tre partite , non andando oltre l'undicesimo posto in classifica.

Filipe Luis esonerato dopo aver vinto 8-0: il comunicato ufficiale del Flamengo

Questa la nota ufficiale del Flamengo: "Il Clube de Regatas do Flamengo informa che, a partire da questo martedì (3), Filipe Luís non sarà più alla guida della squadra professionistica. Insieme a lui, anche Ivan Palanco (vice allenatore) e Diogo Linhares (preparatore fisico) lasciano il club. Il Flamengo ringrazia l'ex giocatore e allenatore Filipe Luís per tutto ciò che ha realizzato e condiviso durante questo percorso. Il club gli augura successo e buona fortuna per il prosieguo della sua carriera professionistica".