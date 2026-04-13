L'ex Fiorentina Pedro fa impazzire il Brasile: due magie al Maracanã nel mitico Fla-Flu

I tifosi della Fiorentina se lo ricordano distrattamente per quattro brevi apparizioni in campo nella faticosa stagione 2019/'20, tra il passaggio di proprietà Della Valle-Comisso, il cambio in panchina prima di Natale tra Montella e Iachini e il decimo posto finale. Pedro Guilherme Abreu dos Santos, più semplicemente Pedro per i tifosi, oggi è un attaccante di 28 anni completo, al massimo della maturità calcistica, numero nove e idolo del Flamengo con 161 gol in 322 presenze con la maglia rossonera, due volte campione del Brasile e con due prestigiose Libertadores in bacheca.

Festa Flamengo con la splendida doppietta di Pedro

Nella notte italiana, l'ex viola ha fatto impazzire Maracanã con una spettacolare doppietta in uno dei classici del calcio mondiale, il mitico Fla-Flu. Nel derby di Rio de Janeiro tra il Fluminense e il Flamengo, dopo 7' Pedro ha sbloccato il risultato con una magia da quaranta metri: su un rinvio sbagliato del portiere Fabio, intercettato da Lino, Pedro si è trovato con la palla sul destro e d'istinto ha lasciato partire una conclusione alta e precisa che ha superato il portiere piazzato male e portato in vantaggio il Mengão. Nella ripresa la seconda magia, con un gol di petto sul secondo palo che ha chiuso in porta un'altrettanto spettacolare assist di "trivela" di Lino dalla sinistra e regalato al Flamengo (da marzo guidato da Jardim dopo l'esonero di Filipe Luis) tre punti fondamentali per la rincorsa al primo posto del Palmeiras, distante ora sei punti in classifica ma con una partita giocata in più rispetto ai rivali rossoneri.