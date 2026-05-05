Scintille tra Neymar e Robino Jr, un dribbling di troppo accende il nervosismo: caos nel Santos, cosa sta succedendo

Ore calde in casa del Santos . Secondo le ultime notirie riportate dalla testata giornalistica brasiliana " ge ", Neymar e Robinho Jr , figlio dell'ex stella di milan e Real Madrid, sarebbero arrivati ad un duro scontro , prima verbale e poi fisico. Il tutto sarebbe successo domenica scorsa (3 maggio), durante una partitella d'allenamento al Rei Pelé Training.

Neymar schiaffeggia Robinho: ecco cosa è successo

Sempre secondo il giornale brasiliano "ge", il calciatore 34enne, ex Barcellona e PSG, si sarebbe risentito di un comportamento del giovane compagno durante la partitella di allenamento. Robinho, avrebbe saltato Neymar con un dribbling, ritenuto offensivo da O'Ney, che inizialmente lo avrebbe aggredito verbalmente. Poi, la situazione si è scaldata, tanto che i due compagni di squadra sarebbero arrivati alle mani e addirittura Neymar avrebbe schiafeggiato Robinho jr e fatto cadere a terra con uno sgambetto. La situazione ha suscitato scalpore, soprattutto visto il rapporto tra i due, in quanto sembrerebbe che Neymar, avrebbe preso Robinho sotto la sua ala.

Robinho denuncia e il Santos risponde: cosa sta succedendo

Lo scontro tra O'Ney e Robinho non sembrerebbe essere risolto, anzi, come fa sapere "ge", l'enturage del 18enne avrebbe inviato una lettera al Santos, chiedendo di aprire un'indagine sull'accaduto. Il giovane attaccante del Santos avrebbe chiesto un incontro con la dirigenza della squadra per discutere della questione e delle mancate condizioni minime di sicurezza, a seguito di "insulti offensivi" e un "violento schiaffo in faccia". Dunque la difesa di Robinho vorrebbe che il club prendesse delle misure adatte all'accaduto, pena la possibile richiesta del calciatore di rescindere il contratto. Il presidente del Santos avrebbe già fatto diffondere un comunicato, confermando l'apertura di un'indaggine sull'accaduto. La squadra ora è al confine con il Paraguay, in ritiro, e secondo alcune ricostruzioni, Neymar avrebbe privatamente chiesto scusa a Robinho.