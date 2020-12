Belgio: vietati gli abbracci dopo i gol e multe per chi non indossa la mascherina

BRUXELLES (Belgio) - Sembra che gli addetti ai lavori della Jupiler League, massima serie del campionato belga, abbiano recepito in pieno i nuovi protocolli imposti dalla lega in relazione al contrasto del diffondersi del Coronavirus. Il divieto di abbracciarsi dopo un gol, infatti, è stato rispettato in pieno: secondo quanto riporta il portale Nieuwsblad, infatti, non è stata comminata alcuna multa. Sono però arrivate due sanzioni da 750 euro ad altrattanti tesserati che non indossavano la mascherina.