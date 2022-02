Argentina, Aguero verso promozione nello staff di Scaloni

Sergio Aguero potrebbe partecipare ai prossimi Mondiali in Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. L'argentino, costretto a dare l'addio al calcio a dicembre per un'aritmia cardiaca, potrebbe entrare a far parte dello staff tecnico del ct argentino Lionel Scaloni. E' stato lo stesso ex attaccante di Manchester City e Barcellona, a svelarlo nel corso di una diretta radiofonica su Radio 10.