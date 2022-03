Romania, Mutu nuovo tecnico del Rapid Bucarest: "Darò il massimo"

Il Rapid Bucarest ha un nuovo allenatore: si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Fiorentina e Juventus Adrian Mutu. Per lui si tratta della quinta esperienza in panchina, ma la prima in una squadra che milita nella massima serie del campionato rumeno. Lo stesso Mutu ha detto che " Il Rapid è un club importante della Romania, sono contento di essere qui, ma allo stesso tempo sono concentrato sul fare un buon lavoro e poter ottenere risultati ancora migliori d'ora in poi".