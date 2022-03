Ucraina, l'ex capitano della Nazionale si arruola con l'esercito

"Come tutti gli ucraini sono nella nostra patria per difenderla". Oleg Luzhny, ex giocatore dell'Arsenal e capitano della Nazionale, ha annunciato di essersi arruolato per combattere l'esercito russo. "Intere città e paesi vengono bombardati e distrutti. Come tutti gli ucraini devoti, sono nella nostra patria, con tutta la nostra gente per difenderla", ha dichiarato al Mirror l'ex difensore, che nel 2002 vinse lo scudetto con la maglia dell'Arsenal. "La situazione è molto tesa, la sirena suona tre o quattro volte al giorno, anche di notte. Le persone devono precipitarsi freneticamente nei rifugi antiaerei, le donne con bambini piccoli, che non capiscono cosa sta succedendo, sono terrorizzate", ha dichiarato Luzhny.