Francia, caso Mbappé: la Federazione mette in mezzo gli avvocati

La lettera della Francia a Mbappé

"Gli ho detto di scendere in campo per partecipare alle operazioni di marketing con gli sponsor. All'inizio era disposto a farlo, poi mi ha detto 'no, non vengo'. Ci sarà una lettera degli avvocati che sarà inviata a lui e al suo legale. Vedremo punto per punto il problema. Vogliamo migliorare le cose e rendere felici tutti, gli sponsor e i giocatori della squadra", ha dichiarato Le Graët, deciso nel risolvere la questione. Il motivo per il quale Mbappé si è rifiutato è legato chiaramente al conflitto di interessi che nascerebbe con i marchi che rappresenta. "Non voglio parlare di sanzioni, mi dà sempre fastidio, ma discutermo di tutto questo", ha aggiunto Le Graët.