Favola Eriksen: fascia di capitano e gol al Parken contro la Serbia

COPENHAGEN - Nello stesso stadio in cui nove mesi fa venne colpito da un malore (durante la gara tra Danimarca e Finlandia, valevole per i campionati Europei), Christian Eriksen torna al gol. L'ex interista infiamma il Parken Stadium di Copenhagen ed è tra i protagonisti della vittoria della Danimarca contro la Serbia di Milinkovic Savic. I padroni di casa si impongono con un netto 3-0 (le altre reti segnate dall'atalantino Maehle e Lindstrom). La Slovacchia di Skriniar (in campo per novanta minuti), si impone sul campo della Finlandia per 2-0. L'Albania di Reja pareggia 0-0 contro la Georgia: in campo Strakosha, Hysaj, Kumbulla, Djimsiti e Manaj. Pareggio 1-1 tra la Svizzera e il Kosovo dell'ex laziale Muriqi.