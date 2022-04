Van Gaal: "Ho un cancro aggressivo, nel 10% dei casi si muore"

"Non lo dici alle persone con cui lavori perché potrebbe influenzare le loro scelte, le loro decisioni. I giocatori vedevano le mie guance rosse e pensavano 'che tipo sano', ma non era così". L'annuncio di Van Gaal in diretta tv al programma olandese "Humberto" è di quelli che spiazzano: ha un cancro alla prostata. Ha raccontato che andava alle sedute di terapia dopo gli allenamenti e che entrava all'ospedale da una porta secondaria per non dare nell'occhio e per evitare di rendere la notizia pubblica.