Rincon non ce l'ha fatta, morto a 55 anni: il messaggio del Napoli

CALI (Colombia) - Purtroppo non ce l'ha fatta Freddy Rincon, ex calciatore colombiano del Napoli rimasto coinvolto in un terribile incidente stradale lo scorso 11 aprile. A dare la notizia della sua morte è stata la Clinica Imbanac di Cali, dove era ricoverato da giorni in condizioni disperate . Accompagnato dai due figli dell'ex calciatore, il dottor Laureano Quintero è stato incaricato di dare la comunicazione: "Nonostante tutti gli sforzi della nostra equipe medica, Freddy Eusebio Rincon Valencia è morto". L'incidente risale a lunedì, quando l'ex giocatore è passato con il semaforo rosso a un incrocio a Cali, colpendo in pieno un autobus.

Rincon non ce l'ha fatta

Un impatto in cui sono rimaste coinvolte diverse persone e che ha portato a un grave trauma cranico per Rincon. Il colombiano è stato sottoposto immediatamente a un intervento chirurgico, purtroppo però non è stato sufficiente per poterlo salvare. Questa mattina sui social sono arrivati tantissimi messaggi di condoglianze nei suoi confronti. Dal suo ex compagno di squadra René Higuita al Corinthians, passando per l'America de Calì all'Indipendiente de Santa Fè e il Napoli. Il club partenopeo ha scritto questa nota su Twitter: "La SSC Napoli si unisce al dolore della famiglia Rincon per la scomparsa del caro Freddy, calciatore azzurro nella stagione 94/95".