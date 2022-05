Ucraina, vittoria nella prima amichevole dall'inizio della guerra

MONCHENGLADBACH (Germania) - La Nazionale ucraina mette un attimo da parte le atrocità del conflitto ancora in corso con la Russia e riscopre le emozioni del campo e della partita. Nell'amichevole giocata ieri sera davanti ai 20mila spettatori del Borussia-Park di Monchengladbach contro i padroni di casa (incasso devoluto alle vittime di guerra), l'Ucraina del ct Oleksandr Petrakov supera 2-1 la decima forza della Bundesliga e si regala una serata di sorrisi e spensieratezza. Mykhaylo Mudryk sigla il vantaggio, pari di Conor Noss, poi il gol vittoria di Oleksandr Pikhalionok, col ct Petrakov che può disporre per il momento solo dei giocatori che militano nei club del suo Paese. "Questa partita è molto importante, per la nostra squadra e per il nostro Paese - ha dichiarato l'ex nazionale ucraino Andreiy Voronin, commentando la partita per l'emittente tedesca ProSieben - sentiamo di non essere soli, il mondo intero è dietro di noi".