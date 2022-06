Ufficiale, Nestor Lorenzo è il nuovo ct della Colombia

L'argentino Nestor Lorenzo è il nuovo commissario tecnico della Colombia. Lorenzo guiderà i Cafeteros "per i prossimi quattro anni, in vista dei Mondiali in Canada, Stati Uniti e Messico nel 2026", si legge nel comunicato della Federcalcio colombiana. Il tecnico 56enne succede al colombiano Reinaldo Rueda, che ha fallito la qualificazione ai Mondiali del 2022 in Qatar. Lorenzo, che da giocatore è stato finalista ai Mondiali del 1990 con l'Argentina, avrà come assistente Amaranto Perea, ex difensore dell'Atletico Madrid e della selezione colombiana. Domenica la Colombia giocherà un'amichevole contro l'Arabia Saudita. La FCF non ha specificato se Lorenzo, attualmente di stanza al Club Melga (Perù), sarà in panchina già dal prossimo impegno.