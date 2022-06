Roma, ricordi Ashley Cole? Ha speso oltre 20.000 euro per un cane

Ashley Cole , ex terzino di Roma, Arsenal, Chelsea e Crystal Palace , ed attuale collaboratore tecnico dell'Everton, ha acquistato un cane da oltre 23.000 euro per proteggere la sua famiglia. Un pastore tedesco addestrato per la protezione personale. L'ex difensore è rimasto scosso dalla rapina subita nel 2020: alcuni malintenzionati entrano nella sua abitazione e legarono lui, la fidanzata Sharon e i figli Jaxon e Grace (all'epoca dei fatti di cinque e quattro anni) minacciandoli con delle armi.

Cole come Rooney e Kean

Cole, che con la maglia della Roma ha collezionato 16 presenze, non vuole rivivere situazioni simili ed ha deciso di proteggere i suoi cari attraverso dei cani specializzati. Si tratta di pastori tedeschi addestrati alla difesa personale e cresciuti in ambienti militari e di polizia, abituati anche a cercare persone scomparse, droga e bombe. Non si tratta del primo ex calciatore a prendere una decisione simile: anche Kean, Rooney e altri campioni del passato, si sono affidati alla protezione dei pastori tedeschi per tenere al sicuro le proprie abitazioni.