Cristiano Ronaldo saluta il Portogallo e salta la Svizzera: svelato il motivo

LISBONA (PORTOGALLO) - Cristiano Ronaldo va in vacanza con un paio di giorni d’anticipo rispetto il previsto. Dietro la decisione, concordata con il ct Fernando Santos , nessun problema fisico, ma solo il bisogno di rifiatare dopo l’ennesima stagione al massimo, cominciata con la casacca della Juventus , con l’unica apparizione alla Dacia Arena di Udine, e proseguita, poi, con il Manchester United . « Non c’è nessun problema fisico particolare », la franca spiegazione del selezionatore lusitano a pochi istanti dalla partenza per la Svizzera , dove Rafael Leao e compagni chiuderanno, domani, l’intenso miniciclo di 4 partite in 10 giorni di Nations League. « È una semplice gestione delle forze, che abbiamo pensato lungo il percorso. Ho convocato 26 giocatori e ne posso utilizzare solo 23. Non aveva senso, pertanto, farli viaggiare tutti e ne abbiamo liberati tre ». Oltre a CR7, il rompete le righe anticipato ha coinvolto Moutinho e Rafa Guerreiro tra i portoghesi, che guidano il Gruppo 2 di Lega A di Nations, con due lunghezze di vantaggio sulla Spagna .

Soliti numeri da urlo

Ronaldo, così, può iniziare a godersi il meritato riposo in vista della prossima stagione al Manchester United, agli ordini del nuovo tecnico Erik Ten Hag, dopo l’ennesima stagione accompagnata da numeri più che rispettabili. Nonostante i 37 anni compiuti lo scorso 5 febbraio, CR7 ha chiuso l’annata con 24 reti in 39 apparizioni, 18 dei quali realizzati in Premier League. A questi, vanno sommati quelli siglati col Portogallo, ben 8 a partire dallo scorso settembre, che portano il suo bottino complessivo a quota 117 gol. Consolidato, pertanto, il suo status di massimo marcatore a livello di Nazionali. Ora, per l’eterno ragazzo di Madeira di sarà il tempo per ricaricarsi in vista delle nuove sfide con lo United, a cui è legato fino all’estate del prossimo anno. «Questa è casa mia, è qui che voglio giocare» ha confermato lo stesso Ronaldo negli ultimi giorni, confermando che non farà parte del corposo manipolo di compagni che si preparano a cambiare aria, a cominciare da Pogba, per seguire con Matic e Cavani.