Mastour ricomincia dal Marocco: l'ex baby stella del Milan va in B

Hachim Mastour ricomincia dal Marocco, da casa sua, dopo anni complicati e il peso dell'attenzione mediatica nell'adolescenza. L'ex baby prodigio del Milan, infatti, dopo le delusioni in Italia ha deciso di tornare in patria accettando la corte del Renaissance Club Athletic Zemamra , società della seconda divisione marocchina.

Mastour, dal Milan al Marocco

Arrivato in maglia rossonera nel 2014, quando a 16 anni era visto da tutti come il fenomeno del futuro per il Milan, Mastour ha dovuto da sempre fare i conti con le altissime aspettative che tutti nutrivano nei suoi confronti. Con la maglia del Milan non è mai arrivata fortuna, ecco perché il trequartista oggi 24enne è stato girato più volte in prestito tra Malaga, PEC Zwolle, PAS Lamia e diversi club italiani. Nel passato recente il marocchino ha anche vestito la maglia di Reggina e Carpi, proprio con la maglia dei romagnoli il 24 gennaio 2021 sigla il suo primo gol tra i professionisti all'età di 22 anni. Svincolato dal luglio 2021, dopo un'anno la carriera di Mastour può riprendere il volo nel tranquillo Marocco.