Lo Zenit vince la Supercoppa di Russia: che poker allo Spartak!

SAN PIETROBURGO (RUSSIA) - Per il terzo anno consecutivo la Supercoppa di Russia va allo Zenit San Pietroburgo. Settima affermazione nella competizione per il club che, dopo i successi contro la Lokomotiv Mosca nel 2020 (2-1) e 2021 (3-0), stavolta supera con un netto 4-0 lo Spartak Mosca. La formazione di Semak indirizza il match sul proprio binario già tra il 29' e il 34': uno-due micidiale firmato Sergeev-Malcom. In apertura di ripresa, con gli ospiti alla ricerca del gol che li avrebbe rimessi in gioco, ecco arrivare il tris di Wendel. Nel finale, in pieno recupero, ci pensa Cassierra, entrato al 69' al posto di Cassiera, a fissare il punteggio finale sul 4-0. Un poker incredibile che permette allo Zenit di far festa e alzare al cielo di San Pietroburgo la Supercoppa di Russia.