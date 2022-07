Fred dà l'addio al calcio al Maracaná davanti a 63 mila tifosi

RIO DE JANEIRO (BRASILE) - Fred dice basta e dà l'addio al calcio a 38 anni e dopo 19 di carriera. L'ha fatto al Maracaná davanti a 63.707 tifosi (seconda migliore affluenza dalla ristrutturazione nel 2013 per la Coppa del Mondo 2014) che hanno esultato per la vittoria del Fluminense per 2-1 sul Ceara e omaggiato l'attaccante brasiliano, entrato al 78' al posto dell'argentino tedesco Cano. Nato il 3 ottobre 1983 a Teofilo Otoni, nello stato del Minas Gerais (sud-est), Fred ha esordito da professionista con l'America Mineiro nel gennaio 2003. Ha poi vestito le maglie di Cruzeiro, Fluminense e Atlético Mineiro. Ha giocato anche in Europa, con l'Olympique Lione, dal 2005 al 2009.