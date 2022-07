"MLS, Rooney torna in panchina: riparte dal DC United"

WASHINGTON - Wayne Rooney sarebbe pronto a tornare nella MLS, stavolta come allenatore. È quanto riportato da "The Athletics", secondo il quale l'ex attaccante del Manchester United avrebbe già un accordo con il DC United, con cui restano solo da definire gli ultimi dettagli e la questione del visto. Rooney, che prenderebbe il posto di Hernan Losada, esonerato ad aprile, tornerebbe dunque nella squadra dove ha giocato per 15 mesi fra il 2018 e il 2019. Dopo quell'esperienza c'è stato il ritorno in Inghilterra come allenatore-giocatore del Derby County in Championship. Nell'ultima stagione l'ex attaccante non è riuscito a evitare la retrocessione in terza divisione della sua squadra, anche a causa dei 21 punti di penalizzazione inflitti per problemi finanziari, e si è poi dimesso dal proprio ruolo.