Neuer, tassista gli riporta portafoglio perso: la ricompensa fa discutere

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Aveva perso il portafoglio nel taxi, Manuel Neuer. Fortunatamente per lui, però, ha trovato una persona onesta, che si è fatta addirittura 120 chilometri pur di restituirglielo. Il portiere della Germania e del Bayern Monaco è potuto così tornare in possesso di tutti i suoi documenti, oltre alle carte di credito e circa 800 euro in contanti. Una volta ritrovato l'oggetto il tassista ha cercato immediatamente di mettersi in contatto con il calciatore, riuscendo a trovarlo grazie al suo agente.

Neuer perde portafoglio nel taxi

Per cercare di sdebitarsi, dopo un paio di settimane Neuer gli ha fatto recapitare una sua maglietta. Un regalo che è stato considerato non sufficiente dal tassista, che solo nel viaggio per la consegna dell'oggetto ritrovato ha speso circa 400 euro: "Un tale premio è una presa in giro. Ho quattro figli. Non posso fare nulla con questa maglietta". Ecco perché per provare a rientrarci delle spese, adesso l'uomo proverà a mettere in vendita la maglia online.