Vergogna a Istanbul: cori per Putin durante Fenerbahce-Dinamo Kiev

ISTANBUL (Turchia) - La Dinamo Kiev ha battuto il Fenerbahce 2-1 nel secondo turno delle qualificazioni alla Champions League, passando al terzo. Un partita che però è passata in secondo piano rispetto a quanto accaduto sugli spalti, con cori in favore di Putin. Secondo la stampa turca, l'atmosfera si è fatta tesa dopo il primo gol della partita segnato dal giocatore ucraino Vitaliy Buyalski al 57'. L'allenatore della Dinamo Kiev Mircea Lucescu ha anche rifiutato di partecipare alla conferenza stampa in programma dopo la partita: "Tutto ha funzionato secondo i nostri piani e abbiamo vinto. Ma non abbiamo tenuto conto dei tifosi. Non mi aspettavo slogan del genere. Che peccato".