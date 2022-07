Everton-Dinamo Kiev, il rigore lo segna un tifoso

LIVERPOOL (Inghilterra) - Chi non ha mai sognato - almeno una volta nella vita - di mettere a segno un gol per la propria squadra? Di assistere alla partita dagli spalti, di scendere in campo, infilarsi la maglia del cuore e far esultare uno stadio intero? In Inghilterra accade anche questo. Ieri sera, durante la partita amichevole tra Everton e Dinamo Kiev, il signor Paul Stratton è stato invitato a entrare in campo per calciare un rigore assegnato alla propria squadra.