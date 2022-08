Ancelotti, ricomincia la caccia alle coppe

Domani sera, a Helsinki, Carlo Ancelotti ha la ghiotta occasione di rimpolpare la già ricchissima collezione di titoli (diretta su Prime Video, ore 21). In caso di successo su un Eintracht Francoforte apparso in grave difficoltà nel debutto di Bundesliga - sconfitta interna per 6-1 con il Bayern - salirebbero, infatti, a 23 i trofei personali per il tecnico di Reggiolo, che tra gli allenatori in attività, in quanto a titoli, ha davanti solo l’eterno Lucescu (34, attualmente alla guida della Dinamo Kiev), Guardiola (31, Manchester City) e Mourinho, salito a 26 dopo l’ultimo trionfo in Conference League con la Roma. Una vittoria del Real, per di più, permetterebbe all’allievo prediletto di Arrigo Sacchi di diventare, dopo l’allenatore più vincente della Champions, con 4 titoli, anche quello con più Supercoppe europee. Primato, al momento, condiviso con Pep con 3 successi per uno. E, in quanto a trofei organizzati dalla Uefa, infine, salirebbe a quota 9 (ha vinto anche l’Intertoto con la Juventus, nel 1999) prendendo il largo sui mitici Ferguson e Trapattoni, che contando pure la vecchia Intercontinentale, organizzata congiuntamente da Uefa e Conmebol, si sono fermati a 7 titoli. Per i blancos - che stradominano in Coppa Campioni con 14 successi, contro i 7 della prima inseguitrice, Milan - sarebbe, invece, primato anche in fatto di Supercoppe continentali, seppur in condominio con Barça e gli stessi rossoneri, che al momento guidano con 5 trofei ciascuno.