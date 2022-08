Gnonto, il Leeds è in pressing ma va superato un ostacolo

Willy Gnonto ancora protagonista del mercato. L'attaccante dello Zurigo è al centro di una trattativa con il Leeds che, già da qualche giorno, ha deciso di intensificare i contatti con l'agente del calciatore per provare a sbaragliare la concorrenza del Feyenoord. L'ultima offerta recapitata sui 5 milioni verrà approfondita quindi nei prossimi giorni, presumibilmente entro mercoledì, anche se la richiesta resta sugli 8. Di fatto il prezzo del cartellino dell'azzurro si è quasi dimezzato rispetto a giugno, quando gli elvetici ne chiedevano almeno 12, più bonus. L'Hoffenheim era apparso il club più vicino a Gnonto, ci sono stati una serie di contatti, con lo Zurigo e l'entourage del 18enne in scadenza nel 2023. Ma la cifra ritenuta fuori portata ha di fatto obbligato i tedeschi a considerare altre strade fino a quel momento non ancora battute.