Toronto, rigore di Bernardeschi e perla di Criscito: conto il New England Revolution è 2-2

TORONTO - È un Toronto a forti tinte azzurre quello che pareggia 2-2 contro il New England Revolution. Quinto risultato utile consecutivo per i ragazzi di Bob Bradley che prima passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Bernardeschi - quarta marcatura per l'ex Juve, sempre più leader - e poi acciuffano il pari grazie a uno splendido sinistro al volo di Criscito. La prima rete in MLS dell'ex Genoa è un'autentica perla, con l'italiano che sfrutta alla grande l'assist di Michael Bradley - vecchia conoscenza del calcio italiano, ha giocato con il Chievo Verona e la Roma - e fa spellare le mani al pubblico della BMO Field. Tra il primo e il secondo tempo, gli ospiti erano riusciti a ribaltare il risultato con le reti di McNamara e Rennicks. Rimane all'asciutto l'altro azzurro Lorenzo Insigne, in campo per 90'. L'ex Napoli rimane dunque a quota due reti nella sua nuova avventura in MLS.